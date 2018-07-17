"Наштукатурились" і вперед: в Харкові абітурієнтка відправила на ЗНО замість себе "двійників"

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Дівчина придумала хитру авантюру, щоб успішно здати ЗНО

У Харкові одна з абітурієнток хотіла хитрістю здати ЗНО. Дівчина на здачу тестів вирішила відправити замість себе двійників. Про це передає місцеве видання 057.ua з посиланням на слова директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка.

Дівчина знайшла на кожне тестування окремого двійника з випускниць місцевих шкіл.

"Абітурієнтка найняла для цього кількох випускниць місцевої школи - підібрала за зовнішньою подібністю, "наштукатурились" і вперед. І сталося те, що й повинно було статися – підставу розпізнали на пункті ЗНО. Сподіваємося, звичайно, що Український центр погодиться з нашим пропозицією щодо анулювання результатів цієї підприємниці", - повідомив Сидоренко.

Поки невідомо, скільки ж хотіла заплатити винахідлива абітурієнтка своїм "двійникам".

Додамо, що з 2 липня розпочався прийом документів у всіх закладах вищої освіти.

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України презентувало шість нововведень вступної кампанії 2018 року.

Також у Міносвіти заявили, що абітурієнти з Криму і Донбасу можуть поступати в українські вузи без ЗНО, паспорта та атестата.

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