В Украине планируют вводить ВНО для учителей, ориентируясь на предыдущий опыт

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Сообщается, что тест будет включать вопросы по профильному предмету, методике преподавания и возрастной психологии детей

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в одном из интервью рассказала, что с 2019/2020 учебного года планируется введение сертификации учителей. Проверка знаний преподавателей в средних учебных заведениях будет проводиться по принципу ВНО: тестирование будет включать вопросы по профильному предмету, методике преподавания и возрастной психологии детей. Об этом сообщает EtCetera.

На текущий момент подробности формата проведения сертификации не сообщаются. Известно, что сначала сертификация будет иметь добровольный характер. Учителям, которые пройдут испытания, обещают 20% надбавку к зарплате. Впрочем, появятся и дополнительные обязанности - делиться профессиональным опытом с другими учителями.

"Таким образом мы хотим выявить лучших учителей, которые должны быть носителями практик НУШ (Новой украинской школы - ред.)", - объясняла ранее Гриневич.

Формат подготовки к полноценному введению сертификации министр будет напоминать введение ВНО для школьников.

"Это будет так, как когда вводилось ВНО для детей: в течение нескольких лет оно было добровольным, отрабатывалось, очень хорошо налаживался механизм - и только после того мы ввели его на национальном уровне", - акцентирует министр.

Также следует напомнить, что система оценивания знаний педагогов уже существует в большинстве цивилизованных стран. В США действуют разные подходы к оцениванию качества образования учителя. Но чаще всего начинающие педагоги для получения лицензии на преподавание должны пройти тест Praxis, а опытные – пройти сертификацию в одном из специализированных центров.

В Сингапуре ежегодно оценивают учителей по числу обученных учеников и эффективности преподавания, по их вкладу в академическое и личностное развитие учащихся, по их сотрудничеству с родителями и общественными группами, вкладу в развитие педагогического коллектива и школы. Лучшие по результатам такого мониторинга получают премии.

В Польше система аттестации учителей функционирует с 2000 года и является одним из элементов реформы образования.

Напомним, что в Харькове одна из абитуриенток хотела хитростью сдать ВНО. Девушка на сдачу тестов решила отправить вместо себя двойников.

Ранее мы сообщали, что в Харькове во время прохождения Внешнего независимого оценивания, одна из абитуриенток начала рожать.

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Видео: (video.rbc.ua)