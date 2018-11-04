В Україні подорожчає хліб: названа шокуюча ціна

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Подорожчання хліба відбудеться в середньому на 5%

Українці, на думку експертів в економіці, купують не найдешевший хліб, як розповідалося раніше. Однак це не єдина погана новина: ціни на продукт першої необхідності буду рости. Про подібної тенденції розповів генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко у Facebook.

"Ми вважали, що хліб є настільки українським продуктом, і що Україна є житницею Європи, що він буде останнім продуктом, який ми будемо купувати дорожче, ніж наші західні сусіди. Але не так сталося, як гадалося... На початку тижня експерти Асоціації постачальників торговельних мереж порівняли вартість найдешевшого білого і чорного хліба у нашій країні і деяких країн Європейського Союзу. Як виявилося, ми їмо вже не найдешевший хліб в Європі", — почав Дорошенко.

Він також відзначив, де саме продається найдешевший хліб в Європі.

"В інтернет-гіпермаркеті Литви ви можете придбати найдешевший кілограм білого хліба за 13,1 грн, у Польщі — за 17,8 грн та в Україні — за 19,2 грн. В Естонії можна знайти за 69,5 грн. При цьому ймовірно, що хліб в цих країнах міг бути випеченим з українського зерна. Українські пекарі часто говорять, що виробляти дешевий соціальний хліб я невигідно. Але приклад сусідніх країн показує, що це може бути вигідним навіть у Європі", — пише він.

Фото: (facebook.com/Олексій Дорошенка)

Дорошенко також вказав на вже наявну тенденцію до підвищення вартості "соціального продукту".

"На кінець вересня 2018 року середня вартість білого хліба за даними офіційної статистики є 16,1 грн за кілограм з борошна першого сорту і 20,2 грн з борошна вищого сорту. Оскільки інтернет-магазин гіпермаркету AUCHAN в Україні розрахований на столичного покупця, то варто згадати, що хліб у Києві коштує значно дорожче: з борошна першого сорту – 19,1 грн, а вища – 32,2 грн. Чорний хліб виявився в нашій країні найдешевшим – цінник показав 19,5 грн за кілограм. Далі розмістилася Естонія з 27,9 грн, Польща – з 46,7 грн і Литва – з 52,2 грн", — зазначає він.

Повідомляється, що це не остаточне подорожчання, яке чекає на українців у 2018 році.

"До кінця року вартість хліба зросте ще в середньому на 5%. У січні причиною підняття вартості буде зростання мінімальної заробітної плати. Але оскільки підняття планується лише на 12%, то це призведе до подорожчання до 3%. Урожай Україна зібрала непоганий, тому ця причина не буде впливати на вартість запашного", — підсумував директор Української асоціації постачальників торговельних мереж.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Олексій Дорошенко

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Відео: (video.rbc.ua)