В Украине подорожает хлеб: названа шокирующая цена

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Подорожание хлеба произойдет в среднем на 5%

Украинцы, по мнению экспертов в экономике, покупают не самый дешевый хлеб, как рассказывалось ранее. Однако это не единственная плохая новость: цены на продукт первой необходимости будут расти. О подобной тенденции рассказал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.

"Мы считали, что хлеб является настолько украинским продуктом, и что Украина является житницей Европы, что он будет последним продуктом, который мы будем покупать дороже, чем наши западные соседи. Но не так случилось, как думалось... В начале недели эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей сравнили стоимость самого дешевого белого и черного хлеба в нашей стране и некоторых стран Европейского Союза. Как оказалось, мы едим уже не самый дешевый хлеб в Европе", — начал Дорошенко.

Он также отметил, где именно продается самый дешевый хлеб в Европе.

"В интернет-гипермаркете Литвы вы можете приобрести самый дешевый килограмм белого хлеба за 13,1 грн, Польши — за 17,8 грн и Украины — за 19,2 грн. В Эстонии его можно найти за 69,5 грн. При этом вероятно, что хлеб в этих странах мог быть выпеченным из украинского зерна. Украинские пекари часто поговаривают, что производить дешевый социальный хлеб я невыгодно. Но пример соседних стран показывает, что это может быть выгодным даже в Европе", — пишет он.

Фото: (facebook.com/Олексій Дорошенко)

Дорошенко также указал на уже имеющуюся тенденцию к повышению стоимости "социального продукта".

"На конец сентября 2018 года средняя стоимость белого хлеба по данным официальной статистики является 16,1 грн за килограмм из муки первого сорта и 20,2 грн из муки высшего сорта. Поскольку интернет-магазин гипермаркета AUCHAN в Украине рассчитан на столичного покупателя, то стоит вспомнить, что хлеб в Киеве стоит значительно дороже: из муки первого сорта – 19,1 грн, а высшего – 32,2 грн. Черный хлеб оказался в нашей стране самым дешевым – ценник показал 19,5 грн за килограмм. Далее разместилась Эстония с 27,9 грн, Польша – с 46,7 грн и Литва – с 52,2 грн", — отмечает он.

Сообщается, что это не окончательное подорожание, которое ждет украинцев в 2018 году.

"До конца года стоимость хлеба возрастет еще в среднем на 5%. В январе причиной поднятия стоимости будет рост минимальной заработной платы. Но поскольку поднятие планируется лишь на 12%, то это приведет к удорожанию до 3%. Урожай Украина собрала неплохой, поэтому эта причина не будет влиять на стоимость душистого", — подытожил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Олексій Дорошенко

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Видео: (video.rbc.ua)