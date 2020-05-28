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В Україні підліткам видаватимуть паспорт і код "2 в 1": як оформити ID-14

STYLERЖиття    28.05.2020 - 15:27
В Україні підліткам видаватимуть паспорт і код "2 в 1": як оформити ID-14
В Україні паспорт і ІПН зможуть отримати підлітки (колаж РБК-Україна)

В Україні запрацювала комплексна послуга для підлітків ID-14

В Україні підлітки тепер можуть отримати паспорт і номер платника податків (ІПН) одночасно. Запуск комплексної послуги для 14-літніх українців ID-14 має зменшити бюрократичне навантаження на громадян та мінімізувати кількість візитів у держоргани.

У міністерстві цифрової трансформації 28 травня розповіли в Facebook, як оформити такий документ і що для цього потрібно.

Послуга ID-14 надається безкоштовно для дітей при досягненні 14 років.

Для того, щоб отримати ID-карту з номером платника податків, спочатку необхідно відвідати Центр обслуговування платників податків (ЦНАП) і подати заяву на призначення номера платника податків. А після його отримання - звернутися у відділ Державної міграційної служби (ДМС) за оформлення паспорта.

Очікується, що на заповнення заяви потрібно до 15 хвилин. Через 20 днів дитина зможе отримати ID-картку з номером платника податків Строк дії документа - 4 роки. Номер платника податків не змінюється.

Де надається послуга ID-14

  • у всіх відділах ДМС України
  • у мережі центрів "Паспортний сервіс"
  • у деяких ЦНАПах, що надають паспортні послуги.

"Під час карантину послуга доступна за місцем звернення, а після його завершення - за місцем проживання", - зазначили в міністерстві.

Для отримання послуги необхідно мати з собою

  • свідоцтво про народження
  • довідку про реєстрацію місця проживання (при наявності)
  • документи, що посвідчують особу одного з батьків.

Також в Мінцифрі розповіли, що розробили пропозиції до зміни Податкового кодексу, після схвалення яких ID-картка з номером платника податків на ній матиме таку ж юридичну силу, як документ, що офіційно підтверджує номер.

"Це дозволить ліквідувати використання довідки з номером платника податків, яка сьогодні є найпопулярнішою серед українців - понад 40 мільйонів таких довідок оформлено", - пояснили у відомстві.

В Україні підліткам видаватимуть паспорт і код &quot;2 в 1&quot;: як оформити ID-14

В Україні 14-річні підлітки можуть оформити паспорт і код "2 в 1" - ID-14 (Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine)

Раніше повідомлялося, що в Україні вирішили змінити правила реєстрації місця проживання громадян.

Нагадаємо також, що Верховний суд України зобов'язав міграційні служби видавати паспорти у формі книжки супротивникам біометричних ID-карт.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України паспортдокументыподростки
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