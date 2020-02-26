В Україні покажуть шоу хореографа Королівського балету Великобританії: цікаві факти

У Києві покажуть сенсаційну постановку "Автобіографія"

Styler розповідає все, що потрібно знати про балет "Автобіографія" Уейна МакГрегора

29 і 30 березня хореограф Королівського балету Великобританії Уейн МакГрегор представить у Києві сенсаційну постановку "Автобіографія". Відтворювати балет на сцені МЦКМ Жовтневий буде один з найбільш затребуваних танцювальних колективів світу — Компанія Уейна МакГрегора. 2 дні — 2 шоу, однакових за сенсом, та відмінних у своєму змісті.

Постановка від хореографа, який підкорив сучасний танець

Завдяки авангардній техніці виконання Уейн МакГрегор радикально змінив уявлення про сучасний балет, за що і заслужив всесвітню славу. Ще у 2006 році він став постійним резидентом Королівського балету Великобританії, яким захоплюється й протегує сама Єлизавета II. До речі, МакГрегор — перший представник направлення контемпорарі серед всіх хореографів, які раніше очолювали даний пост. Окрім танцювальних вистав він постійно досліджує нові території — від постановок для кінофільмів ("Гаррі Поттер і Кубок Вогню", "Фантастичні звірі й де їх шукати, "Тарзан. Легенда") до відеокліпів (Radiohead, Thom Yorke, The Chemical Brothers) і навіть показів мод.

Синтез мистецтва, технологій та науки

Невгамовний інтерес до тілесного мислення і його потенційних творчих можливостей, поєднує МакГрегора в постійному контакті з різноманітними художніми формами, науковими дисциплінами та сучасними технологіями. Саме так з часом і виникла Студія Уейна МакГрегора — місце, що поєднало в собі талановитих танцівників, композиторів і музичних продюсерів, художників, програмістів, а також інженерів і вчених.

Серед усіх постановок МакГрегора "Автобіографія" — найбільш особисте творіння. Відправною точкою створення балету стала ідея хореографа оживити 25-річну бібліотеку власних танцювальних напрацювань. Поглинений думкою, що кожна клітина в організмі містить біохімічний архів, хореограф звернувся до провідних генетиків світу, щоб ті, у свою чергу, розшифрували повну послідовність його власного геному.

Музика - самостійний акт постановки

Окреме місце в балетних постановках Уейна МакГрегора займає їхній музичний супровід. На його рахунку безліч колаборацій з культовими артистами і композиторами, серед яких — електронний продюсер Jamie XX, музикант Jon Hopkins, а також композитор-мінімаліст Max Richter.

Автор музичної партитури для балету "Автобіографія" — електронщиця Jlin. Перш співробітниця металургійного заводу, тепер вона знайшла себе в музиці, переосмисливши жанр футворк — танцювальну електроніку родом з Чикаго, для якої характерні висока швидкість, шумна перкусія і потужний бас. Музика Jlin подібна до звукової скульптури й цілком спрямована на дослідження ритму та його інтерпретацій. А фірмове звучання занурює слухача в пограничні стани — від шаленої ейфорії до приголомшливої люті.

Танець, як філософський процес

Крізь артефакти особистого життя Уейн МакГрегор все ж досліджує людську природу в цілому. Ідеологічно балет розділений на незалежні фрагменти, кожен з яких присвячений унікальному періоду в людському житті. І хоча в основі постановки природний код, мемуари та особисті спогади автора, "Автобіографію" не можна назвати абсолютним одкровенням. Найцікавіше в балеті — це не технічно досконала хореографія, не музична партитура від Jlin, і навіть не концептуальний візуальний ряд. Справжня унікальність постановки полягає в резонансі питань, які вона зачіпає. Це танець як філософський процес і акт пізнання натури людини.