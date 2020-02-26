В Украине покажут шоу хореографа Королевского балета Великобритании: интересные факты

В Киеве покажут сенсационную постановку "Автобиография"

Styler рассказывает все, что нужно знать о балете "Автобиография" Уэйна МакГрегора

29 и 30 марта хореограф Королевского балета Великобритании Уэйн МакГрегор представит в Киеве сенсационную постановку "Автобиография". Воспроизводить балет на сцене МЦКИ Октябрьский будет одна из наиболее востребованных танцевальных трупп мира - Компания Уэйна МакГрегора. 2 дня - 2 шоу, одинаковых по смыслу, но разнящихся в своем содержании.

Постановка от хореографа, который покорил современный танец

Благодаря авангардной технике исполнения Уэйн МакГрегор радикально изменил представления о современном балете, за что и заслужил всемирную известность. Еще в 2006 году он стал постоянным резидентом Королевского балета Великобритании, которым восхищается и покровительствует сама Елизавета II. К слову, МакГрегор - первый представитель направления контемпорари среди всех хореографов, которые когда-либо возглавляли данный пост. Помимо танцевальных спектаклей он постоянно исследует новые территории - от постановок для кинофильмов ("Гарри Поттер и Кубок Огня", "Фантастические твари и где они обитают", "Тарзан. Легенда") до видеоклипов (Radiohead, Thom Yorke, The Chemical Brothers) и даже показов мод.

Синтез искусства, технологий и науки

Всепоглощающий интерес к телесному мышлению и его потенциальным творческим возможностям, соединяет МакГрегора в постоянном контакте с различными художественными формами, научными дисциплинами и современными технологиями. Именно так со временем и возникла Студия Уэйна МакГрегора - место, которое объединило в себе талантливых танцоров, композиторов и музыкальных продюсеров, художников, программистов, а также инженеров и ученых.

Среди всех постановок МакГрегора "Автобиография" - особенно личное произведение. Отправной точкой создания балета стала идея хореографа оживить 25-летнюю библиотеку собственных танцевальных наработок. Поглощенный мыслью, что каждая клетка в организме содержит биохимический архив, хореограф обратился к ведущим генетикам мира, чтобы те, в свою очередь, расшифровали полную последовательность его собственного генома.

Музыка - самостоятельный акт постановки

Отдельное место в балетных постановках Уэйна МакГрегора занимает их музыкальное сопровождение. На его счету множество коллабораций с культовыми артистами и композиторами, среди которых — электронный продюсер Jamie XX, музыкант Jon Hopkins, а также композитор-минималист Max Richter.

Автор музыкальной партитуры к балету "Автобиография" - электронщица Jlin. Прежде сотрудница металлургического завода, теперь она нашла себя в музыке, переосмыслив жанр футворк - танцевальную электронику родом из Чикаго, для которой характерны высокая скорость, шумная перкуссия и мощный бас. Музыка Jlin подобна звуковой скульптуре и всецело направлена на исследование ритма и всевозможных его интерпретаций. А фирменное звучание погружает слушателя в пограничные состояния - от эйфории до оглушительной ярости.

Танец, как философский процесс

Сквозь артефакты личной жизни Уэйн МакГрегор все же исследует человеческую природу в целом. Идеологически произведение разделено на независимые друг от друга фрагменты, каждый из которых посвящен уникальному периоду в человеческой жизни. И хотя в основу постановки легли природный код, мемуары и личные воспоминания автора, "Автобиографию" нельзя назвать абсолютным откровением. Самое интересное в балете — это не технически совершенная хореография, не музыкальная партитура от Jlin, и даже не концептуальный визуальный ряд. Истинная уникальность постановки заключается в резонансе вопросов, которые она затрагивает. Это танец как философский процесс и акт познания натуры человека.