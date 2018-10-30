В Україні попрощалися з льотчиком, який загинув під час катастрофи СУ-27

Полковника Івана Петренка проводили в останній політ. Фото: facebook.com/kpszsu

Полковника Івана Петренка проводили в останній політ

У понеділок, 29 жовтня, Житомир пройшла церемонія прощання з військовим льотчиком, полковником Іваном Петренко, який загинув у результаті падіння винищувача Су-27 у Вінницькій області.

Про це стало відомо на офіційній сторінці командування Повітряних сил ЗС України в Facebook.

Іван Петренко. Фото: facebook.com/kpszsu

Поховали льотчика 1-го класу в Умані Черкаської області.

Зазначимо, що церемонії прощання пройшли у Вінницькій, Житомирській та Черкаській областях.

Полковника Івана Петренка проводили в останній політ. Фото: facebook.com/kpszsu

"З усіма військовими почестями і повагою бойового льотчика відпустили в останній політ. Командування і всі військовослужбовці Повітряних сил ЗС України сьогодні сумують гірку втрату і висловлюють співчуття родині Івана Миколайовича ", - заявили в штабі.

Полковника Івана Петренка проводили в останній політ. Фото: facebook.com/kpszsu

Тіло другого загиблого пілота - американського підполковника Сету Нерінга - було передано американській стороні 27 жовтня.

Нагадаємо, що 16 жовтня близько 17 години в районі села Уланів (між населеними пунктами Бердичів і Хмільник) Вінницької області розбився СУ-27 ВПС України. Літак піднявся в повітря з аеродрому в Старокостянтинові для виконання навчально-бойового вильоту в рамках багатонаціональних навчань Чисте небо-2018.

В результаті обидва пілоти загинули. Серед загиблих - полковник Іван Петренко, начальник авіації повітряного командування Схід ПС ЗСУ, і військовослужбовець Повітряних сил Нацгвардії США, американський пілот Сет Нерінг на прізвисько Джетро.