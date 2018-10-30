ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В Україні попрощалися з льотчиком, який загинув під час катастрофи СУ-27

STYLERЖиття    30.10.2018 - 07:37
Полковника Івана Петренка проводили в останній політ. Фото: facebook.com/kpszsu
Полковника Івана Петренка проводили в останній політ. Фото: facebook.com/kpszsu

Полковника Івана Петренка проводили в останній політ

У понеділок, 29 жовтня, Житомир пройшла церемонія прощання з військовим льотчиком, полковником Іваном Петренко, який загинув у результаті падіння винищувача Су-27 у Вінницькій області.

Про це стало відомо на офіційній сторінці командування Повітряних сил ЗС України в Facebook.

В Україні попрощалися з льотчиком, який загинув під час катастрофи СУ-27Іван Петренко. Фото: facebook.com/kpszsu

Поховали льотчика 1-го класу в Умані Черкаської області.

Зазначимо, що церемонії прощання пройшли у Вінницькій, Житомирській та Черкаській областях.

В Україні попрощалися з льотчиком, який загинув під час катастрофи СУ-27Полковника Івана Петренка проводили в останній політ. Фото: facebook.com/kpszsu

"З усіма військовими почестями і повагою бойового льотчика відпустили в останній політ. Командування і всі військовослужбовці Повітряних сил ЗС України сьогодні сумують гірку втрату і висловлюють співчуття родині Івана Миколайовича ", - заявили в штабі.

 

Полковника Івана Петренка проводили в останній політ. Фото: facebook.com/kpszsu

Тіло другого загиблого пілота - американського підполковника Сету Нерінга - було передано американській стороні 27 жовтня.

Нагадаємо, що 16 жовтня близько 17 години в районі села Уланів (між населеними пунктами Бердичів і Хмільник) Вінницької області розбився СУ-27 ВПС України. Літак піднявся в повітря з аеродрому в Старокостянтинові для виконання навчально-бойового вильоту в рамках багатонаціональних навчань Чисте небо-2018.

В результаті обидва пілоти загинули. Серед загиблих - полковник Іван Петренко, начальник авіації повітряного командування Схід ПС ЗСУ, і військовослужбовець Повітряних сил Нацгвардії США, американський пілот Сет Нерінг на прізвисько Джетро.

Новини України катастрофапохороныполеты
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся