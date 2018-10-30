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В Украине попрощались с летчиком, погибшим во время катастрофы СУ-27

STYLERЖизнь    30.10.2018 - 07:37
Полковника Ивана Петренко проводили в последний полет. Фото: facebook.com/kpszsu
Полковника Ивана Петренко проводили в последний полет. Фото: facebook.com/kpszsu

Полковника Ивана Петренко проводили в последний полет

В понедельник, 29 октября, в Житомере прошла церемония прощания с военным летчиком, полковником Иваном Петренко, который погиб в результате крушения истребителя Су-27 в Винницкой области.

Об этом стало известно на официальной странице командования Воздушных сил ВС Украины в Facebook.

В Украине попрощались с летчиком, погибшим во время катастрофы СУ-27Иван Петренко. Фото: facebook.com/kpszsu

Похоронили летчика 1-го класса в Умани Черкасской области.

Отметим, что церемонии прощания прошли в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях.

В Украине попрощались с летчиком, погибшим во время катастрофы СУ-27Полковника Ивана Петренко проводили в последний полет. Фото: facebook.com/kpszsu

"Со всеми воинскими почестями и почтением боевого летчика отпустили в последний полет. Командование и все военнослужащие Воздушных сил ВС Украины сегодня скорбят горькую утрату и выражают соболезнования семье Ивана Николаевича ", - заявили в командовании.

 

Полковника Ивана Петренко проводили в последний полет. Фото: facebook.com/kpszsu

Тело второго погибшего пилота - американского подполковника Сета Неринга - было передано американской стороне 27 октября.

Напомним, что 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) Винницкой области разбился СУ-27 ВВС Украины. Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках многонациональных учений Чистое небо-2018.

В результате оба пилота погибли. Среди погибших - полковник Иван Петренко, начальник авиации воздушного командования Восток ВС ВСУ, и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США, американский пилот Сет Неринг по прозвищу Джетро.

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