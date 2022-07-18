В Україні з'явилася монета "Ой у лузі червона калина": як вона виглядає

Дві монети "Ой у лузі червона калина" із серії "Безсмертна моя Україно" - одні з перших пам’ятних монет, які вводяться в обіг з початку повномасштабної війни. Їхній дизайн розробив київський художник Дмитро Кривоніс.

"Вони присвячені українській пісні, яка після віроломного нападу російських військ на Україну зазвучала з новою силою і стала сучасним символом протистояння російській військовій агресії", - написали в НБУ.

В Україні з'явилась монета "Ой у лузі червона калина" (bank.gov.ua)

Зокрема, одна монета буде номіналом 10 гривень зі срібла, категорія якості карбування - "пруф", тираж - до 5 000 штук (у тому числі до 2500 у 2022 році).

Інша - номіналом 5 гривень із нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", тираж - до 250 000 штук (у тому числі до 75 000 у 2022 році в сувенірній упаковці).

На аверсі монет у центрі розміщено стилізовану композицію, на якій захисники різних поколінь: козак, січовий стрілок та сучасний воїн Збройних Сил України піднімають калину - символ України. На реверсі монет у центрі зображена гілка з листком та ягодами калини.

Кольоровий ескіз композиції з калиною, яку вигравіювано на монеті (bank.gov.ua)

Придбати монети можна буде у банків-дистриб'юторів із продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції:

Укргазбанк;

Радабанк;

ТаскомБанк;

Приватбанк.

Які ще монети НБУ випустить влітку

Цього літа Нацбанк випустить ще кілька пам'ятних монет. Мова йде про такі:

"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" із серії "Збройні Сили України" (27 липня)

"Єлизавета Ярославна" із серії "Видатні особистості України" (28 липня)

"Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий" із серії "Флора і фауна України" (29 липня).

"Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України" (9 серпня)