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В Украине появилась монета "Ой у лузі червона калина": как она выглядит

В Украине появилась монета "Ой у лузі червона калина" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине презентовали памятные монеты "Ой у лузі червона калина" номиналом 5 грн (нейзильбер) и 10 грн (серебро). На монетах изображены украинские воины разных эпох, которые поднимают куст калины в форме карты Украины.

Фото памятной монеты опубликовали на сайте НБУ.

Две монеты "Ой у лузі червона калина" из серии "Бессмертная моя Украина" - одни из первых памятных монет, которые вводятся в обращение с начала полномасштабной войны. Их дизайн разработал киевский художник Дмитрий Кривонос.

"Они посвящены украинской песни, которая после вероломного нападения российских войск на Украину зазвучала с новой силой и стала современным символом противостояния российской военной агрессии", - написали в НБУ.

В Украине появилась монета "Ой у лузі червона калина" (bank.gov.ua)

В частности, одна монета будет номиналом 10 гривен из серебра, категория качества чеканки - "пруф", тираж - до 5 000 штук (в том числе до 2500 в 2022 году).

Другая - номиналом 5 гривен из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", тираж - до 250 000 штук (в том числе до 75 000 в 2022 году в сувенирной упаковке).

На аверсе монет в центре размещена стилизованная композиция, на которой защитники разных поколений: казак, сечевой стрелок и современный воин Вооруженных Сил Украины поднимают калину - символ Украины. На реверсе монет в центре изображена ветка с листком и ягодами калины.

Цветной эскиз композиции с калиной, которую выгравировано на монете (bank.gov.ua)

Приобрести монеты можно будет у банков-дистрибьюторов по продаже памятных монет и сувенирной продукции:

  • Укргазбанк;
  • Радабанк;
  • ТаскомБанк;
  • Приватбанк.

Какие еще монеты НБУ выпустит летом

Этим летом Нацбанк выпустит еще несколько памятных монет. Речь идет о таких:

"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" из серии "Збройні Сили України" (27 июля)

"Єлизавета Ярославна" из серии "Видатні особистості України" (28 июля)

"Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий" из серии "Флора і фауна України" (29 июля).

"Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України" (9 августа)

Ранее мы сообщали, что Эстония выпустила монету, которую посвятила борьбе Украины.

Также мы писали, что Белый дом выпустил коллекционную монету с островом Змеиный.

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