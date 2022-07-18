В Украине появилась монета "Ой у лузі червона калина": как она выглядит

Две монеты "Ой у лузі червона калина" из серии "Бессмертная моя Украина" - одни из первых памятных монет, которые вводятся в обращение с начала полномасштабной войны. Их дизайн разработал киевский художник Дмитрий Кривонос.

"Они посвящены украинской песни, которая после вероломного нападения российских войск на Украину зазвучала с новой силой и стала современным символом противостояния российской военной агрессии", - написали в НБУ.

В Украине появилась монета "Ой у лузі червона калина" (bank.gov.ua)

В частности, одна монета будет номиналом 10 гривен из серебра, категория качества чеканки - "пруф", тираж - до 5 000 штук (в том числе до 2500 в 2022 году).

Другая - номиналом 5 гривен из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", тираж - до 250 000 штук (в том числе до 75 000 в 2022 году в сувенирной упаковке).

На аверсе монет в центре размещена стилизованная композиция, на которой защитники разных поколений: казак, сечевой стрелок и современный воин Вооруженных Сил Украины поднимают калину - символ Украины. На реверсе монет в центре изображена ветка с листком и ягодами калины.

Цветной эскиз композиции с калиной, которую выгравировано на монете (bank.gov.ua)

Приобрести монеты можно будет у банков-дистрибьюторов по продаже памятных монет и сувенирной продукции:

Укргазбанк;

Радабанк;

ТаскомБанк;

Приватбанк.

Какие еще монеты НБУ выпустит летом

Этим летом Нацбанк выпустит еще несколько памятных монет. Речь идет о таких:

"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" из серии "Збройні Сили України" (27 июля)

"Єлизавета Ярославна" из серии "Видатні особистості України" (28 июля)

"Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий" из серии "Флора і фауна України" (29 июля).

"Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України" (9 августа)