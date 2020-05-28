В Україні з'явився новий податок на автомобілі: кому доведеться платити більше

В Україні з'явився новий податок на продаж автомобілів. З 23 травня 2020 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України, які передбачають збільшення податку при продажу автомобілів.

У першу чергу зміни торкнуться тих автомобілів, які продають на вторинному ринку. Третя одиниця транспортного засобу, яка була продана в період з 1 січня 2020 року буде обкладатися податком у 18% від вартості, пише ТСН.

Раніше при продажу чи обміні автомобіля протягом одного року потрібно було заплатити 5% від його вартості. Тепер ця сума зросла до 18%. Новий податок стосується не тільки легкових автомобілів, але і всіх інших видів транспорту, у тому числі причепів, мопедів і мотоциклів.

Варто відзначити, що перший продаж транспортного засобу податком не обкладається. Виключення складають автобуси, вантажівки, трактори, спецтехніка та інший транспорт – в цьому випадку податок при першій продажі складе 5%.

Якщо операція купівлі-продажу або обміну стане другою за один поточний рік, то податок становитиме 5%, як і раніше. А ось третій продаж транспортного засобу вже буде обкладатися податком у 18%.

Як пояснюють фахівці, така норма оподаткування виведе з тіні перекупників транспортних засобів. Їм або доведеться чесно платити податки за кожен автомобіль, або відмовитися від свого бізнесу.

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