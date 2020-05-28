В Украине появился новый налог на автомобили: кому придется платить больше

В Украине появился новый налог на продажу автомобилей. С 23 мая 2020 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают увеличение налога при продаже автомобилей.

В первую очередь изменения коснутся тех автомобилей, которые продают на вторичном рынке. Третья единица транспортного средства, которая была продана в период с 1 января 2020 года будет облагаться налогом в 18% от стоимости, пишет ТСН.

Ранее при продаже или обмене автомобиля в течении одного года нужно было заплатить 5% от его стоимости. Теперь эта сумма выросла до 18%. Новый налог касается не только легковых автомобилей, но и всех других видов транспорта, в том числе прицепов, мопедов и мотоциклов.

Стоит отметить, что первая продажа транспортного средства налогом не облагается. Исключения составляют автобусы, грузовики, тракторы, спецтехника и другой транспорт – в этом случае налог при первой продаже составит 5%.

Если операция купли-продажи или обмена станет второй за один текущий год, то налог составит 5%, как и ранее. А вот третья продажа транспортного средства уже будет облагаться налогом в 18%.

Как объясняют специалисты, такая норма налогообложения выведет из тени перекупщиков транспортных средств. Им либо придется честно платить налоги за каждый автомобиль, либо отказаться от своего бизнеса.

Напомним, ранее мы писали о том, как украинцам теперь придется сдавать на автомобильные права.

А также мы рассказывали о том, что в Украине хотят ввести новый единый сбор.