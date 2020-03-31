В Україні з'явився перший "домашній" музичний фестиваль

Відтепер в Україні є можливість потрапити на професійний живий концерт не виходячи з дому і дотримуючись правил карантину. Так, команда Underhill European Music Festival запустила унікальний формат онлайн-фестивалю UNDERHILL MUSIC TV.

Концерти наживо можна дивитись три рази на тиждень: щонеділі, щосереди та щоп’ятниці, на сторінках фестивалю в соціальних мережах.

Кращі українські діджеї, виконавці та гурти виступають зі сцени UNDERHILL MUSIC TV у прямому ефірі, з професійним звуковим та світловим супроводом. Формат дозволяє глядачеві відчути себе частиною фестивалю, та опинитися навіть ближче до улюбленого артиста, ніж в перших рядах. Під час трансляції деяким музикантам можна буде поставити запитання у коментарях, поспілкуватися в прямому ефірі, а іноді навіть попросити виконати улюблений трек.

Наразі на UNDERHILL MUSIC TV вже зіграли свої dj-сети фронтмен "Воплів Відоплясова" Олег Скрипка, Фагот з ТНМК, гурт [О]. Виступили DJ Lutique, MalYar, Kolya Liner, Vlad Yaki, Fellmark, Lirity, Vlad Jet. А також зі своїм гуртом та зірковою гостею - Тонею Матвієнко - порадував слухачів Арсен Мірзоян.

Фагот, Олег Скрипка та інші зіграли на UNDERHILL MUSIC TV

Окрім того, щоб карантин пройшов не лише драйвовіше, а й швидше, організатори вирішили заздалегідь подбати про безпеку та здоров’я відвідувачів фестивалю. Команда Underhill European Music Festival разом з українськими зірками (Jerry Heil, NK, Фагот, DJ LUTIQUE, гурт [О], Руслана) створила відео, в якому вони закликають дотримуватися санітарних норм та правил під час пандемії.

"Кожен з нас має великі ризики опинитися серед хворих на коронавірус. Ситуація в Україні не така критична, як в США, Італії, Іспанії чи Німеччині. Але ми не повинні чекати погіршення ситуації. Ми повинні дбати про своє здоров’я та здоров’я оточуючих", - каже організатор фестивалю Ігор Аніськін.

Зірки звернулися до українців

Нагадаємо, Underhill European Music Festival – це український фестиваль танцювальної та поп музики, що проходить на території аеродрому в селі Підгір‘я Івано-Франківської області. Цього року фестиваль заплановано на 26-29 червня (квитки).

Раніше ми писали про те, що ТНМК покажуть, як створювався “Симфо Хіп-Хоп”.