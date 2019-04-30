По Україні пронеслися смерчі: вражаючі відео

Смерчі в Україні були зафіксовані у двох областях - Кіровоградській і Запорізькій. Один з очевидців природного явища зняв відео і розмістив його на своїй сторінці в Facebook.

Юрій Дейкун у соцмережі виклав відео з села Злинка Кіровоградської області. На відео видно, як смерч "гуляє" по полю.

"А кажуть, що у нас в Злинці не буває природних катаклізмів", - так він прокоментував своє відео.

Смерчі в Україні потрапили на відео (відео: facebook.com/100000252607529)

Користувачі мережі також відреагували на це.

Автору респект!!!

Автор явно не з боязкого десятка! Круте відео, молодець!

Круто!

На планеті все змінюється;

Явище шокуюче;

Оператору оскар;

Нічого собі.

Друге відео зняли в Мелітополі Запорізької області. Його розмістив на YouTube "РИА Мелітополь". На цьому відео смерч перетинає дорогу і "йде" в лісопосадку.

Смерчі в Україні потрапили на відео (відео: YouTube/РІА Мелітополь)

Нагадаємо, що в Україні негода принесла не тільки дощі, але і град. В

деяких областях опади підтопили домашні господарства і перетворили вулиці на водні потоки. Найбільше постраждала Тернопільська область.

Раніше повідомлялося про те, що в березні руйнівний ураган пройшовся по Україні. При цьому в кількох областях через негоду загинули і постраждали люди.

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