По Украине пронеслись смерчи: впечатляющие видео

Смерчи в Украине были зафиксированы в двух областях - Кировоградской и Запорожской. Один из очевидцев природного явления снял видео и разместил его на своей странице в Facebook.

Юрий Дейкун в соцсети выложил видео с села Злынка Кировоградской области. На видео видно, как смерч "гуляет" по полю.

"А говорят, что у нас в Злынке не бывает природных катаклизмов", - так он прокомментировал свое видео.

Смерчи в Украине попали на видео (видео: facebook.com/100000252607529)

Пользователи сети также отреагировали на это.

Автору респект!!!

Автор явно не из робкого десятка! Крутое видео, молодец!

Круто!

На планете все меняется;

Явление шокирующее;

Оператору оскар;

Ничего себе.

Второе видео сняли в Мелитополе Запорожской области. Его разместил на YouTube "РИА Мелитополь". На этом видео смерч пересекает дорогу и "уходит" в лесопосадку.

Смерчи в Украине попали на видео (видео: YouTube/РИА Мелитополь)

Напомним, что в Украине непогода принесла не только дожди, но и град. В

некоторых областях осадки подтопили домашние хозяйства и превратили улицы в водные потоки. Больше всего пострадала Тернопольская область.

Ранее сообщалось о том, что в марте разрушительный ураган прошелся по Украине. При этом в нескольких областях из-за непогоды погибли и пострадали люди.

Мы также писали о том, что в центре Киева с дома сорвало крышу из-за сильного ветра. Пришлось перекрывать дорогу.