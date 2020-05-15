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В Україні розкрили грандіозне шахрайство з квартирами: деталі афери

STYLERЖиття    15.05.2020 - 15:07
В Україні розкрили грандіозне шахрайство з квартирами: деталі афери
В Україні розкрили велику аферу з квартирами (Фото: pixabay.com)

Поліція спіймала групу осіб, яка провернула близько десятка афер з квартирами

Шахраї в Україні придумали новий спосіб, як обдурити довірливих громадян і заробити на них велику суму грошей. Злочинці підробляли документи та продавали житло людей, які на той момент перебували на заробітках за кордоном.

Злочинну групу, яка встигла продати таким чином вже сім квартир, затримали у Львові. Як розповіли в поліції, зловмисники ретельно готувалися до кожного продажу і відстежували справжніх господарів квартир.

"За версією слідства, четверо львів'ян відстежували квартири, власники яких перебували за кордоном. Після чого виготовляли підроблені документи: фальсифікували паспорта реальних власників, дублікати документів на квартири й т. і. Таким чином, аферистам вдалося "віджати" сім об'єктів нерухомості та отримати від їх продажу майже 5 мільйонів гривень", — розповіла деталі прокурор Львівської області Ірена Діденко.

Коли справжні власники квартир поверталися додому, вони виявляли, що їх майно перереєстровано на інших людей. А нові власники квартири дізнавалися, що їх обдурили. Постраждалі звернулися в поліцію, і слідчі ретельно підготували спецоперацію по затриманню злочинців.

Аферистів затримали на гарячому, коли вони намагалися провернути черговий продаж квартири. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за кількома статтями. Санкції передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років, а також конфіскацію майна.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до злочину, а також ймовірні інші постраждалі. У поліції є дані про те, що аферистів насправді було більше і вони могли діяти не лише на території Львівської області, а також в Рівненській та Київській. Ймовірно, що жертв шахраїв може бути набагато більше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні активізувалися небезпечні шахраї, які залякують українців телефоном.

Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України мошенничествоАфера
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