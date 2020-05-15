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В Украине раскрыли грандиозное мошенничество с квартирами: детали аферы

STYLERЖизнь    15.05.2020 - 15:07
В Украине раскрыли грандиозное мошенничество с квартирами: детали аферы
В Украине раскрыли большую аферу с квартирами (Фото: pixabay.com)

Полиция поймала группу лиц, которая провернула около десятка афер с квартирами

Мошенники в Украине придумали новый способ, как обмануть доверчивых граждан и заработать на них крупную сумму денег. Преступники подделывали документы и продавали жилье людей, которые на тот момент находились на заработках за границей.

Преступную группу, которая успела продать таким образом уже семь квартир, задержали во Львове. Как рассказали в полиции, мошенники тщательно готовились к каждой продаже и отслеживали настоящих хозяев квартир.

"По версии следствия, четверо львовян отслеживали квартиры, владельцы которых находились за рубежом. После чего изготовляли подделанные документы: фальсифицировали паспорта реальных владельцев, дубликаты документов на квартиры и т. д. Таким образом, аферистам удалось "отжать" семь объектов недвижимости и получить от их продажи почти 5 миллионов гривен", — рассказала детали прокурор Львовской области Ирена Диденко.

Когда настоящие владельцы квартир возвращались домой, они обнаруживали, что их имущество перерегистрировано на других людей. А новые владельцы квартиры узнавали, что их обманули. Пострадавшие обратились в полицию, и следователи тщательно подготовили спецоперацию по поимке преступников.

Аферистов задержали на горячем, когда они пытались провернуть очередную продажу квартиры. По данному факту открыто уголовное производство по нескольким статьям. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на 12 лет, а также конфискацию имущества.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступлению, а также вероятные другие пострадавшие. У полиции есть данные о том, что аферистов на самом деле было больше и они могли действовать не только на территории Львовской области, а также в Ровенской и Киевской. Вероятно, что жертв мошенников может быть намного больше.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине активизировались опасные мошенники, которые запугивают украинцев по телефону.

Автор: Маруся Счастливая

Теги Новости Украины мошенничествоАфера
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