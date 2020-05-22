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В Україні зростає ризик спалахів небезпечних хвороб: названа причина

STYLERЖиття    22.05.2020 - 16:28
В Україні зростає ризик спалахів небезпечних хвороб: названа причина
В Україні зростає ризик спалахів кору та правця (фото: pixabay.com)

В Україні можуть початися спалахи трьох інфекційних захворювань

За даними Міністерства охорони здоров'я, Україні загрожує спалах кору та правця. Пов'язано це з тим, що рівень вакцинації за час карантину впав на 20%. Зниження рівня вакцинації пов'язують зі зміною в роботі медичних закладів, а також панікою громадян на тлі пандемії.

Під час карантину рівень вакцинації в Україні впав на 20%, у МОЗ побоюються спалахів кору та правця. Про це президенту України Володимиру Зеленському доповіли під час наради щодо запобігання розповсюдження коронавіруса.

"Важливо, щоб ви донесли це до людей. Адже кір, правець, туберкульоз - настільки ж важкі хвороби, не менш небезпечні, ніж коронавірусна інфекція. Треба пояснити українцям, що вакцинація важлива і зараз", - зазначив Володимир Зеленський.

Варто відзначити, що на рівень вакцинації як в Україні, так і в усьому світі могла вплинути фейкова інформація про можливі негативні наслідки вакцинації проти COVID-19.

Згідно з інформацією ВООЗ, найбільшу кількість хворих на кір минулого року зафіксували в Україні, Демократичній Республіці Конго, Ліберії, Сомалі та на Мадагаскарі.

Нагадаємо, що раніше американська компанія заявила про успішні випробування вакцини від коронавіруса.

Також РБК-Україна писало, що у ВООЗ закликали Європу готуватися до нової хвилі коронавіруса.

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України Кір
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