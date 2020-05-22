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В Украине растет риск вспышек опасных болезней: названа причина

STYLERЖизнь    22.05.2020 - 16:28
В Украине растет риск вспышек опасных болезней: названа причина
В Украине растет риск вспышек кори и столбняка (фото: pixabay.com)

В Украине могут начаться вспышки трех инфекционных заболеваний

По данным Министерства здравоохранения, Украине грозит вспышка кори и столбняка. Связано это с тем, что уровень вакцинации за время карантина упал на 20%. Снижение уровня вакцинации связывают с изменением в работе медучреждений, а также паникой граждан на фоне пандемии.

Во время карантина уровень вакцинации в Украине упал на 20%, в Минздраве опасаются вспышек кори и столбняка. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили во время совещания по предотвращению распространения коронавируса.

"Важно, чтобы вы донесли это до людей. Ведь корь, столбняк, туберкулез - столь же тяжелые болезни, не менее опасные, чем коронавирусная инфекция. Надо объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас", - отметил Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что на уровень вакцинации как в Украине, так и во всем мире могла повлиять фейковая информация о возможных негативных последствиях вакцинации против COVID-19.

Согласно информации ВОЗ, наибольшее количество заболевших корью в прошлом году зафиксировали в Украине, Демократической Республике Конго, Либерии, Сомали и на Мадагаскаре.

Напомним, что ранее американская компания заявила об успешных испытаниях вакцины от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в ВОЗ призвали Европу готовиться к новой волне коронавируса.

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новости Украины Корь
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