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В Україні розгуляється "штормова погода": в яких областях задує до 20 м/с

Фото: Погода в Україні принесе штормовий вітер (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде штормовою в деяких областях, місцями - дощі, а температура здебільшого - комфортна.

Де задме до 20 метрів на секунду, і що буде з погодою до кінця тижня - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Температура 21 червня

За прогнозом Наталки Діденко, у східній частині та на північному сході - Сумщина, Харківщина, Луганщина, Полтавщина - буде найсвіжіше, +20+24 градуси. Донецька область прогріється до +26+28 градусів.

Найвищою передбачається завтра температура повітря у західних областях, на Одещині та Миколаївщині, +26+31 градус.

На решті території України протягом дня очікується +23+29 градусів.

Де будуть дощі і сильний вітер

Дощі з грозами можливі в Сумській, Чернігівській, Полтавській областях, можуть торкнути ввечері Київщину. Найближчої ночі окремі дощі пройдуть на півдні та Дніпропетровській області, але невеликі та локальні.

У більшості областей завтра переважатиме суха погода.

Вітер очікується північно-західний, 5-10 метрів за секунду, у східних областях та у південній частині можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Прогноз для Києва

У Києві в четвер буде тепло, до +25+26 градусів. Дощ в четвер можливий ввечері (а може просто похмарити). Північно-західний вітер може бути часом поривчастим.

Дивіться на карті погоди детальний прогноз на завтра:

Фото: Погода в Україні 21 липня (meteo.gov.ua)

Що далі буде з погодою

"Надалі в Україні пануватиме справжнє хороше літо, з високою температурою повітря, проте не надмірною спекою", - додала Діденко.

Раніше українців попередили про магнітні бурі.

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