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В Украине разгуляется "штормовая погода": в каких областях задует до 20 м/с

Фото: Погода в Украине принесет штормовой ветер (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине будет штормовой в некоторых областях, местами - дожди, а температура в основном комфортная.

Где задует до 20 метров в секунду, и что будет с погодой до конца недели - читайте ниже в нашем материале Styler.

Температура 21 июня

По прогнозу Наталки Диденко, в восточной части и на северо-востоке - Сумщина, Харьковщина, Луганщина, Полтавщина - будет свежее, +20+24 градуса. Донецкая область прогреется до +26+28 градусов.

Самой высокой предполагается завтра температура воздуха в западных областях, в Одесской и Николаевской областях, +26+31 градус.

На остальной территории Украины в течение дня ожидается +23+29 градусов.

Где будут дожди и сильный ветер

Дожди с грозами возможны в Сумской, Черниговской, Полтавской областях, могут затронуть вечером Киевщину. Ближайшей ночью отдельные дожди пройдут на юге и Днепропетровской области, но небольшие и локальные.

В большинстве областей завтра будет преобладать сухая погода.

Ветер ожидается северо-западный, 5-10 метров в секунду, в восточных областях и в южной части возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Прогноз для Киева

В Киеве в четверг будет тепло, до +25+26 градусов. Дождь в четверг возможен вечером (а может просто "пасмурить"). Северо-западный ветер может быть порой порывистым.

Смотрите на карте погоды подробный прогноз на завтра:

Фото: Погода в Украине 21 июля meteo.gov.ua)

Что дальше будет с погодой

"В дальнейшем в Украине будет царить настоящее хорошее лето, с высокой температурой воздуха, однако не чрезмерной жарой", - добавила Диденко.

Ранее украинцев предупредили о магнитных бурях.

Также мы писали, как охладить помещение без кондиционера.

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