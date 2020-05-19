В Україні викрили суперхакера: провернув аферу століття з даними

В Україні викрили хакера, який був відомий під ніком Sanix. Свого часу молодий чоловік став відомий після спроби продажу бази даних, яка була найбільшим в історії масивом викрадених даних.

У 2019 році статті про цього хакера облетіли всі світові ЗМІ, але довший час спецслужбам не вдавалося з'ясувати, хто ховається за ім'ям Sanix.

Як розповіли в СБУ, злочинця затримали в Івано-Франківській області. Після того, як він виставив на продаж базу даних, співробітник служби почали вести за ним спостереження.

"Служба безпеки встановила і затримала хакера, відомого під ніком Sanix. На початку минулого року він привернув увагу світових фахівців з кібербезпеки, виклавши на одному з форумів оголошення про продаж бази з 773 мільйонами адресами електронної пошти та 21 мільйоном унікальних паролів", - йдеться в повідомленні.

У січні 2019 року ім'я хакера засвітилося у виданнях The Guardian, Forbes і Newsweek. Йому присвятили навіть кілька передач, оскільки база даних, яка опинилася в його розпорядженні, стала найбільшим масовим викраденням за всю історію.

Працівники спецслужб встановили, що база даних обсягом 87 мегабайтів – це лише частина того, що хакер викрав. Було встановлено, що в розпорядженні злочинця не одна така база і загальний обсяг викраденої інформації склав близько одного терабайта. У цих базах даних були дані, в тому числі й фінансові, жителів Євросоюзу та Північної Америки.

"Киберфахівці СБУ зафіксували продаж їм баз даних з логінами та паролями до скриньок електронної пошти, пін-кодів банківських карток, електронних гаманців криптовалют, рахунків PayPal, відомостями про комп'ютери, зламані для подальшого використання в бот-мережах і для організації DDoS-атак", - розповіли в СБУ.

Зловмисника затримали та пред'явили підозру ч. 2 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 КК України. У його квартирі була виявлена комп'ютерна техніка з двома терабайтами викраденої інформації, телефони з доказами, готівкові гроші від незаконних угод.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стався масштабний витік і дані українців продають у мережі.