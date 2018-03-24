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В Україні стартує "Кубок Нескорених" - футбольний турнір для ветеранів АТО

STYLERLIFE        24.03.2018 - 19:12
Фото: "Кубок Нескорених" (facebook.com/InvictusCupUkraine)
Фото: "Кубок Нескорених" (facebook.com/InvictusCupUkraine)

В іграх зможуть взяти участь воїни АТО з інвалідністю

В Україні стартує "Кубок Нескорених", всеукраїнський футбольний турнір для ветеранів бойових дій, які отримали важкі поранення і каліцтва. Про це повідомляє UA-Футбол.

У п'ятницю, 23 березня, в Будинку футболу презентували всеукраїнський турнір для ветеранів бойових дій "Кубок Нескорених".

Цей турнір є ініціативою уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників АТО Вадима Свириденко та Міністерства оборони України. Федерація футболу України виступить у ролі організатора змагань.

Президент ФФУ Андрій Павелко зазначив, що це унікальний турнір, який допоможе ветеранам АТО в проходженні фізичної та психологічної реабілітації після пережитих військових дій. Він також повідомив, що Федерація футболу візьме на себе всі витрати, пов'язані з придбанням необхідного спортивного інвентарю, кубків, медалей, дипломів, грамот, вимпелів, пам'ятних призів, сувенірної атрибутики для нагородження переможців, призерів, учасників змагань і кращих гравців.

Взяти участь у "Кубку Нескорених" зможуть ветерани бойових дій, службовці сектору безпеки і оборони України і чинні військовослужбовці.

Крім того, зможуть брати участь члени добровольчих формувань, які мають посвідчення учасника бойових дій та отримали поранення, каліцтва, контузії або інші захворювання в результаті виконання службових обов'язків у зоні АТО, в ході миротворчих операцій за участю України.

Команда, яка переможе, отримає можливість потрапити на фінал Ліги чемпіонів.

Змагання проводитимуться серед учасників за двома категоріями. Перша – це люди з ампутацією однієї нижньої кінцівки на будь-якому рівні із збереженням функції другої кінцівки. Гравці цієї категорії пересуваються за допомогою милиць, без патології вестибулярного апарату і з збереженням зору.

У другій категорії будуть грати ті, у кого відсутнє ураження нижніх кінцівок або присутне часткове ураження.

Фінал "Кубка Нескорених" відбудеться 19 травня 2018 року на НТК ім. Ст. Баннікова в Києві.

До речі, в минулому році команда українських спортсменів-військових на міжнародних "Іграх Нескорених" в Торонто здобула 14 медалей різного достоїнства.

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Теги: АТО, воины, спорт, футбол
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