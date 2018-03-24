В Украине стартует "Кубок Непокоренных" - футбольный турнир для ветеранов АТО

В играх смогут принять участие воины АТО с инвалидностью

В Украине стартует "Кубок Непокоренных", всеукраинский футбольный турнир для ветеранов боевых действий, которые получили тяжелые ранения и увечья. Об этом сообщает UA-Футбол.

В пятницу, 23 марта, в Доме футбола презентовали всеукраинский турнир для ветеранов боевых действий "Кубок Непокоренных".

Этот турнир является инициативой уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Вадима Свириденко и Министерства обороны Украины. Федерация футбола Украины выступит в роли организатора соревнований.

Президент ФФУ Андрей Павелко отметил, что это уникальный турнир, который поможет ветеранам АТО в прохождении физической и психологической реабилитации после пережитых военных действий. Он также сообщил, что Федерация футбола возьмет на себя все расходы, связанные с приобретением необходимого спортивного инвентаря, кубков, медалей, дипломов, грамот, вымпелов, памятных призов, сувенирной атрибутики для награждения победителей, призеров, участников соревнований и лучших игроков.

Поучаствовать в "Кубке Непокоренных" смогут ветераны боевых действий, служащие сектора безопасности и обороны Украины и действующие военнослужащие.

Кроме того, участвовать смогут члены добровольческих формирований, имеющие удостоверение участника боевых действий и получившие ранения, увечья, контузии или другие заболевания в результате выполнения служебных обязанностей в зоне АТО, в ходе миротворческих операций с участием Украины.

Команда, которая победит, получит возможность попасть на финал Лиги чемпионов.

Соревнования будут проводиться среди участников по двум категориям. Первая – это люди с ампутацией одной нижней конечности на любом уровне с сохранением функции второй конечности. Игроки этой категории передвигаются с помощью костылей, без патологии вестибулярного аппарата и с сохранением зрения.

Во второй категории будут играть те, у кого отсутствует поражения нижних конечностей или присутствует частичное поражение.

Финал "Кубка Непокоренных" состоится 19 мая 2018 года на УТК им. В.Банникова в Киеве.

Кстати, в прошлом году команда украинских спортсменов-военных на международных "Играх Непокоренных" в Торонто завоевала 14 медалей различного достоинства.