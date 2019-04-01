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В Україні стартує весняний призов в армію: усі подробиці

STYLERЖиття    01.04.2019 - 08:38
В Україні стартує весняний призов в армію: усі подробиці
Фото: (колаж РБК-Україна)

На військову службу призиватимуть з 1 квітня

В Україні стартує весняний призов в армію з 1 квітня, який може бути подовжений за певних обставин. Про це повідомляється в указі президента України №22/2019 від 30 січня.

На військову службу призиватимуться чоловіки, яким виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку, що придатні за станом здоров'я виконувати певні обов'язки, і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Термін служби в армії, згідно із законом "Про військовий обов'язок і військову службу" для юнаків, які не мають вищої освіти, становить 18 місяців. Для тих, хто має ступінь спеціаліста або магістра, - 12 місяців.

Незважаючи на підвищення призовного віку до 20 років, юнаки 18-19 років мають можливість за бажанням пройти службу в армії на контрактній основі. Крім того, чинне законодавство дозволяє главі держави оголосити дострокові і додаткові заклики строковиків.

Ми писали, що восени 2018 року на строкову службу призвали майже 18 тисяч осіб, а в рамках весняної кампанії число призовників склало більше 14 тис. осіб, з них 9000 закликали до ЗСУ.

А також, що протягом 2016-2018 років в Збройні сили України на службу за контрактом прийшли понад 130 тисяч осіб.

Як повідомляло РБК-Україна в грудні 2014 року, з початку проведення антитерористичної операції (АТО) на службу в Збройні сили влаштувалися 600 контрактників.

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