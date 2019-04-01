В Украине стартует весенний призыв в армию: все подробности

Фото: (коллаж РБК-Украина)

На военную службу будут призывать с 1 апреля

В Украине стартует весенний призыв в армию с 1 апреля, который может быть продлен при определенных обстоятельствах. Об этом сообщается в указе президента Украины №22/2019 от 30 января.

На военную службу будут призываться мужчины, которым исполнилось 20 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста, годные по состоянию здоровья выполнять определенные обязанности, и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Срок службы в армии, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" для юношей, не имеющих высшего образования, составляет 18 месяцев. Для тех, кто имеет степень специалиста или магистра, - 12 месяцев.

Фото: (РБК-Украина)

Несмотря на повышение призывного возраста до 20 лет, юноши 18-19 лет имеют возможность по желанию пройти службу в армии на контрактной основе. Кроме того, действующее законодательство позволяет главе государства объявить досрочные и дополнительные призывы срочников.

Мы писали, что осенью 2018 года на срочную службу призвали почти 18 тысяч человек, а в рамках весенней кампании число призывников составило более 14 тыс. человек, из них 9000 призывали в ВСУ.

А также, что в течение 2016-2018 годов в Вооруженные силы Украины на службу по контракту пришли более 130 тысяч человек.

Как сообщало РБК-Украина в декабре 2014 года, с начала проведения антитеррористической операции (АТО) на службу в Вооруженные силы устроились 600 контрактников.