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В Україні помер відомий лікар

STYLERLIFE        16.03.2018 - 22:51
Фото: Швидка допомога (РБК-Україна)
Фото: Швидка допомога (РБК-Україна)

Медик пішов з життя у рідному місті

У Запоріжжі на 69-му році життя помер заслужений лікар України Микола Макаренко. Медик пішов з життя 14 березня. Про це повідомляє gazeta.zp.ua.

Микола Григорович Макаренко пропрацював в медицині 50 років.

Він став медиком ще в 1968-му році, коли почав працювати фельдшером невідкладної допомоги в Новгородківській районної лікарні.

Потім заслужений лікар працював у хірургії запорізької дев'ятої міської лікарні (Запорізького міського Центру здоров'я), а потім став завідувачем медустанови.

Раніше повідомлялося, що помер відомий український професор.

В окупованому Донецьку 15 березня помер академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор Валентин Мамутов.

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Теги: смерть, умер, врачи, медик
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