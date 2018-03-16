В Україні помер відомий лікар

Медик пішов з життя у рідному місті

У Запоріжжі на 69-му році життя помер заслужений лікар України Микола Макаренко. Медик пішов з життя 14 березня. Про це повідомляє gazeta.zp.ua.

Микола Григорович Макаренко пропрацював в медицині 50 років.

Він став медиком ще в 1968-му році, коли почав працювати фельдшером невідкладної допомоги в Новгородківській районної лікарні.

Потім заслужений лікар працював у хірургії запорізької дев'ятої міської лікарні (Запорізького міського Центру здоров'я), а потім став завідувачем медустанови.

Раніше повідомлялося, що помер відомий український професор.

В окупованому Донецьку 15 березня помер академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор Валентин Мамутов.