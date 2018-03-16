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В Украине умер известный врач

STYLERLIFE        16.03.2018 - 22:51
Фото: Скорая помощь (РБК-Украина)
Фото: Скорая помощь (РБК-Украина)

Медик ушел из жизни в родном городе

В Запорожье на 69-м году жизни скончался заслуженный врач Украины Николай Макаренко. Медик ушел из жизни 14 марта. Об этом сообщает gazeta.zp.ua.

Николай Григорьевич Макаренко проработал в медицине 50 лет.

Он стал медиком еще в 1968-м году, когда начал работать фельдшером неотложной помощи в Новгородковской районной больнице.

Затем заслуженный врач работал в хирургии запорожской девятой городской больницы (Запорожского городского Центра здоровья), а затем стал заведующим медучреждения.

Ранее сообщалось, что умер известный украинский профессор.

В оккупированном Донецке 15 марта скончался академик Национальной академии наук Украины, доктор юридических наук, профессор Валентин Мамутов.

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Теги: смерть, умер, врачи, медик
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