В Україні злетять ціни на стіки для електронних сигарет: названа причина

Ціни на стіки в Україні скоро підвищать (колаж: РБК-Україна)

Ціни на стіки в Україні скоро підвищать майже до 90 грн

Ціни на стіки для електронних систем в Україні підвищаться приблизно до 90 грн за пачку. Пов'язано це з тим, що Володимир Зеленський підписав закон №1210, прозваний бізнесом законом "про податковий терор", який ввів товарний код для табаковмісних стіків для нагрівання (heet stick). Встановлений акциз для них у 2021 році складе 1,456 тис. гривень за 1 тис. штук.

Якщо раніше стіки потрапляли під акциз тютюну й замінників тютюну, то зараз для стіків вирішили встановити власний товарний код. При цьому законом №1210 передбачається її щорічне підвищення на 20% до 2 363,4 гривні/кг у 2024 році.

На думку експертів, передбачене законом різке збільшення акцизів (в 4 рази) на стіки для систем нагрівання стане поштовхом до масової контрабанди цього продукту.

Так, за даними Kantar (TNS), за минулі три роки тіньовий ринок сигарет в Україні збільшився в рекордні сім разів - до 3,5 млрд штук на рік. Одна з основних причин - різке підвищення акцизів і, відповідно, цін на сигарети. Натомість, легальне виробництво сигарет за ті самі три роки скоротилося майже на третину, або майже на 30 млрд штук.

Водночас, щоб пом'якшити наслідки та ризики для держбюджету, виробники пропонують розтягнути процес підвищення акцизу на кілька років. За підрахунками асоціації "Укртютюн", такий підхід допоможе знизити рівень контрабанди та гарантувати збільшення доходів держбюджету від акцизу додатково на 1 млрд грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Європі контролюють тютюновий ринок за допомогою єдиного дистриб'ютора.

Також ми писали, що були названі продукти, які найбільш подорожчали з початку року.

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Автор: Анна Ярошенко