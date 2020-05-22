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В Украине взлетят цены на стики для электронных сигарет: названа причина

STYLERЖизнь    22.05.2020 - 18:22
В Украине взлетят цены на стики для электронных сигарет: названа причина
Цены на стики в Украине скоро повысят (коллаж: РБК-Украина)

Цены на стики в Украине скоро повысят примерно до 90 грн

Цены на стики для электронных систем в Украине повысятся примерно до 90 грн за пачку. Связано это с тем, что Владимир Зеленский подписал закон №1210, называемый бизнесом законом о "налогом терроре", который ввел товарный код для табакосодержащих стиков для нагревания (heet stick). Установленная акциза для них в 2021 году составит 1,456 тыс. гривен за 1 тыс. штук.

Если раньше стики попадали под акциз табака и заменителя табака, то сейчас для стиков решили установить собственный товарный код. При этом законом №1210 предусматривается ее ежегодное повышение на 20% до 2 363,4 гривны/кг в 2024 году.

По мнению экспертов, предусмотренное законом резкое увеличение акцизов (в 4 раза) на стики для систем нагрева станет толчком к массовой контрабанды этого продукта.

Так, по данным Kantar (TNS), за прошедшие три года теневой рынок сигарет в Украине увеличился в рекордные семь раз - до 3,5 млрд штук в год. Одна из основных причин - резкое повышение акцизов и, соответственно, цен на сигареты. Зато, легальное производство сигарет за те же три года сократилось почти на треть, или почти на 30 млрд штук.

В то же время, чтобы смягчить последствия и риски для госбюджета, производители предлагают растянуть процесс повышения акциза на несколько лет. По подсчетам ассоциации "Укртютюн", такой подход поможет снизить уровень контрабанды и гарантировать увеличение доходов госбюджета от акциза дополнительно на 1 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе контролируют табачный рынок с помощью единого дистрибьютора.

Также мы писали, что были названы наиболее подорожавшие с начала года продукты.

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Автор: Анна Ярошенко

Теги Новости Украины сигаретыкурение
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