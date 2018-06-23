В Україні заборонили популярний препарат від головного болю

Препарат не відповідав контролю якості

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ввела заборону на популярний лікарський препарат від головного болю. Про це повідомляє "Обозреватель".

"Ліки ("Комбіспазм", таблетки, по 10 штук в алюмінієвому блістері, по одному блістеру в картонній упаковці серії EPD18001A1, виробництва "Эвертоджен Лайф Саенсиз Лимтед" Індія) потрапило під заборону через невідповідності вимогам МКЯ", - йдеться в повідомленні.

Тепер, згідно із законодавством, усі суб'єкти господарювання, що здійснюють зберігання, реалізацію та використання препарату, вилучити його з обігу і помістити під карантин.

До речі, в Україні заборонили популярний препарат від кашлю "Амброксол". Він випускався в таблетках. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з лікарських препаратів і контролю за наркотиками.

Як повідомляється в прес-релізі, цей препарат незареєстрований в Україні і повинен продаватися на території Узбекистану. У "чорний список" також потрапили антигістамін "Дексаметазон" (розчин для ін'єкцій, 4 мг/мл 1 мл №5 серій 030315 і 210714) і антибіотик "Цефтріаксон" (порошок для приготування ін'єкцій серій 750814/4040450, 760814/4040459 і 740814/4040449).

Як повідомлялося раніше, в Україні діє тимчасова заборона на реалізацію і застосування лікарського препарату "Новокаїн-Дарниця".

Повідомляється, що Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками наклала заборону на препарат через інформацію про летальний випадок, пов'язаний з його застосуванням. Так, під заборону потрапила серія препарату VU 181217.

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