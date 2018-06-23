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В Украине запретили популярный препарат от головной боли

STYLERLIFE        23.06.2018 - 15:37
Иллюстративное фото: лекарства (pixabay.com)
Иллюстративное фото: лекарства (pixabay.com)

Препарат не соответствовал контролю качества

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела запрет на популярный лекарственный препарат от головной боли. Об этом сообщает "Обозреватель".

"Лекарство ("Комбиспазм", таблетки, по 10 штук в алюминиевом блистере, по одному блистеру в картонной упаковке серии EPD18001A1, производства "Эвертоджен Лайф Саенсиз Лимтед" Индия) попало под запрет по причине несоответствия требованиям МКЯ", - говорится в сообщении.

Теперь, согласно законодательству, все субъекты хозяйствования, осуществляющих хранение, реализацию и использование препарата, изъять его из оборота и поместить под карантин.

Кстати, в Украине запретили популярный препарат от кашля "Амброксол". Он выпускался в таблетках. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы лекарственных препаратов и контроля за наркотиками.

Как сообщается в пресс-релизе, этот препарат незарегистрирован в Украине и должен продаваться на территории Узбекистана. В "черный список" также попали aнтигистaмин "Дексaметaзoн" (pаствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл №5 сеpий 030315 и 210714) и aнтибиoтик "Цефтpиaксoн" (пopoшoк для пpигoтовления инъекций сеpий 750814/4040450, 760814/4040459 и 740814/4040449).

Как сообщалось ранее, в Украине действует временный запрет на реализацию и применение лекарственного препарата "Новокаин-Дарница".

Сообщается, что Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками наложила запрет на препарат из-за информации о летальном случае, связанном с его применением. Так, под запрет попала серия препарата VU 181217.

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Теги: лекарства, запрет, наркотик
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