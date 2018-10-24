В Україні заборонили препарати від небезпечних хвороб

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Під заборону потрапили засоби для лікування внутрішньопечінкового холестазу

В Україні встановили заборону на серію засобів для лікування внутрішньопечінкового холестазу, гострих порушень мозкового кровообігу та серцевої недостатності. Відповідні укази опубліковані на сайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Під заборону потрапив "Моносан" в таблетках по 20 мг серії 0070617 і по 40 мг серії 9070617 виробництва. ПРО. МЕД. ЦС Прага а.о. Чехія. Постійна заборона встановлена через невідповідність за показником "Втрата в масі при висушуванні" і "Стійкість до розплавлення".

Під постійну заборону також потрапив препарат для лікування внутрішньопечінкового холестазу "Адециклол" порошок 400 мг / 5 мл і розчинник для приготування розчину для ін'єкцій, 5 флаконів з порошком та 5 ампул з розчинником по 5 мл серій 171112/169050, 171113/169050. Заборону встановили через виявлення дефекту вторинної упаковки.

Також встановлено тимчасову заборону на розчин для ін'єкцій "Мексиприм" 50 мг / мл по 2 мл в ампулах № 10 серії 60317 виробництва ТОВ "Науково-технологічна фармацевтична фірма" ПОЛІСАН ", Росії. Препарат заборонили через невідповідність за показником "Опис".

Нагадаємо, раніше в Україні заборонила реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу проти тромбів.

Раніше ми писали, що в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування таблеток для лікування печінки.

А також про те, що в Одесі блокували контрабанду наркотиків.

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