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В Украине запретили препараты от опасных болезней

STYLERЖизнь    24.10.2018 - 20:15
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Под запрет попали лекарства для лечения внутрипеченочного холестаза

В Украине установили запрет на серии лекарств для лечения внутрипеченочного холестаза, острых нарушений мозгового кровообращения и сердечной недостаточности. Соответствующие указы опубликованы на сайте Державной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Под запрет попал "Моносан" в таблетках по 20 мг серии 0070617 и по 40 мг серии 9070617 производства ПРО. МЕД. ЦС Прага а.о. Чехия. Постоянный запрет установили из-за несоответствия по показателям "Потеря в массе при высушивании" и "Устойчивость к расплавлению".

Под постоянный запрет также попал препарат для лечения внутрипеченочного холестаза "Адециклол" порошок 400 мг / 5 мл и растворитель для приготовления раствора для инъекций, 5 флаконов с порошком и 5 ампул с растворителем по 5 мл серий 171112/169050, 171113/169050. Запрет установили по причине обнаружения дефекта вторичной упаковки.

Также установлен временный запрет на раствор для инъекций "Мексиприм" 50 мг / мл по 2 мл в ампулах № 10 серии 60317 производства ООО "Научно-технологическая фармацевтическая фирма" ПОЛИСАН ", России. Препарат запретили из-за несоответствия по показателю "Описание". 

Напомним, ранее в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства против тромбов.

Ранее мы писали, что в Украине запретили реализацию, хранение и применение таблеток для лечения печени.

А также о том, что в Одессе блокировали контрабанду тяжелых наркотиков.

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