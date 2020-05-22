Де в Україні запустили автотранспортні пасажирські перевезення: список регіонів

В Україні з 22 травня офіційно починають свою роботу підприємства, що спеціалізуються на автотранспортних пасажирських перевезеннях. Стало відомо, в яких регіонах почне діяти нове ослаблення карантину.

Саме епідеміологічна ситуація в областях і містах говорить про можливості нового етапу ослаблення карантину. Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, в яких регіонах відновляться автотранспортні пасажирські перевезення.

"Відсьогодні у регіонах зі сприятливою епідситуацією дозволені пасажирські перевезення автомобільним транспортом - міські, приміські, міжміські внутрішньообласні. Також відновлені міжнародні автотранспортні пасажирські перевезення", - написав він у Telegram-каналі.

Міністерство охорони здоров'я України визначає готовність до другого етапу ослаблення карантину, як повідомляє Криклій. На сайті держструктури зазначено, в яких областях відбудеться відновлення роботи громадського транспорту та автотранспортних перевезень.

Де в Україні запустили автотранспортні пасажирські перевезення:

Вінницька область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Кіровоградська область;

Львівська область;

Одеська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Черкаська область;

Чернігівська область

Водночас до ослаблення карантину поки не готові Київ, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька та Чернівецька області.

Нагадаємо, що сервісні центри МВС відновили іспити на водійські права.

Також повідомлялося, що Кличко просить Кабмін дозволити другий етап ослаблення карантину в Києві з 23 травня.