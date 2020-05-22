Где в Украине запустили автотранспортные пассажирские перевозки: список регионов

В Украине с 22 мая официально начинают свою работу предприятия, специализирующиеся на автотранспортных пассажирских перевозках. Стало известно, в каких регионах начнет действовать новое ослабление карантина.

Именно эпидемиологическая ситуация в областях и городах говорит о возможности нового этапа ослабления карантина. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, в каких регионах возобновятся автотранспортные пассажирские перевозки.

"С сегодняшнего дня в регионах с благоприятной эпидситуацией разрешены пассажирские перевозки автомобильным транспортом - городские, пригородные, междугородние внутриобластные. Также разрешены международные автотранспортные пассажирские перевозки", - написал он в Telegram-канале.

Министерство здравоохранения Украины определяет готовность ко второму этапу ослабления карантина, как сообщает Криклий. На сайте госструктуры указано, в каких областях произойдет восстановление работы общественного транспорта и автотранспортных перевозок.

Где в Украине запустили автотранспортные пассажирские перевозки:

Винницкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Кировоградская область;

Львовская область;

Одесская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Черкасская область;

Черниговская область.

В то же время к ослаблению карантина пока не готовы Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Напомним, что сервисные центры МВД возобновили экзамены на водительские права.

Также сообщалось, что Кличко просит Кабмин разрешить второй этап ослабления карантина в Киеве с 23 мая.