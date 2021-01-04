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Українець вибрався з машини після ДТП, але потрапив під колеса іншого авто

Миколаїв, Понеділок 04 січня 2021 19:03
Українець вибрався з машини після ДТП, але потрапив під колеса іншого авто
ДТП у Миколаєві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Миколаєві 3 січня 27-річний водій Mitsubishi Lancer вилетів з дороги і врізався в дерево. Після цього він вийшов з машини і пішов у бік с. Мішково-Погорілове. Біля заправної станції на прохідній частині його на смерть збив 39-річний водій Audi A6, який відразу ж зник з місця події.

Через деякий час водій Audi A6 все ж повернувся на місце скоєння наїзду, але він вже був на іншому транспортному засобі. Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Українець вибрався з машини після ДТП, але потрапив під колеса іншого авто

ДТП в Миколаєві (фото: mk.npu.gov.ua)

Зараз тривають слідчі дії та встановлюються всі обставини і причини ДТП. Також буде призначено низку відповідних експертиз, в тому числі на визначення стану сп'яніння водія Audi A6.

Нагадаємо, вранці 1 січня в Києві відбулася незвичайна ДТП. Аварію очевидці зняли на відео, яке опублікували в мережі. На ньому видно, що Jaguar повис передньою частиною на дереві. При цьому користувачі мережі зазначили, що водій, швидше за все, зустрів Новий рік з великою кількістю алкоголю.

Раніше під Полтавою шкільний автобус з дітьми потрапив у ДТП після того, як водій втратив свідомість за кермом. У транспорті знаходилися дев'ять дітей і четверо дорослих, постраждала одна дитина і водій.

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