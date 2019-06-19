Українець жорстоко вбив батька на пляжі в Туреччині (фото)

Син вбив батька на відпочинку в Туреччині (фото: колаж РБК-Україна)

Молодий хлопець після сварки вбив свого літнього батька

Син убив свого батька під час відпочинку в сонячній Анталії, Туреччина. 23-річний хлопець приїхав на відпочинок разом зі своїм 80-річним батьком. У номері готелю між чоловіками спалахнув конфлікт, який переріс у вбивство. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Після словесної перепалки молодий чоловік побив літнього чоловіка до смерті. Коли на місце події приїхала бригада швидкої допомоги, то їм тільки залишалося констатувати смерть чоловіка.

Син убив батька на відпочинку в Туреччині (фото: aa.com.tr)

Підозрюваного у вбивстві чоловіка заарештували, а справу направили до суду, який ухвалив рішення заарештувати українського туриста і відправити його на експертизу в психіатричну лікарню в Адані.

Нагадаємо, що син легендарного російського спортсмена Максима Соколова зарізав свою матір. Після розправи над жінкою він намагався звести рахунки з життям. Варто зазначити, що хлопець розправився з 45-річною матір'ю в присутності свого 15-річного брата.

Раніше повідомлялося про те, що чоловік поранив хлопчика-сусіда з рушниці, хоча стріляв по птахах. Дитину прооперували. 50-річний лісник хотів прогнати шуліку, який полював на курей, але куля потрапила в дитину. При цьому батьки прийняли рішення не висувати претензії стрілку і списали все на нещасний випадок.