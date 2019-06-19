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Украинец жестоко убил отца на пляже в Турции (фото)

STYLERЖизнь    19.06.2019 - 19:43
Украинец жестоко убил отца на пляже в Турции (фото)
Сын убил отца на отдыхе в Турции (фото: коллаж РБК-Украина)

Молодой парень после ссоры убил своего пожилого отца

Сын убил своего отца во время отдыха в солнечной Анталье, Турция. 23-летний парень приехал на отдых вместе со своим 80-летним отцом. В номере отеля между мужчинами разгорелся конфликт, который перерос в убийство. Об этом сообщает Anadolu Agency.

После словесной перепалки молодой человек избил пожилого мужчину до смерти. Когда на место происшествия приехала бригада скорой помощи, то им только оставалось констатировать смерть мужчины.

Украинец жестоко убил отца на пляже в Турции (фото)

Сын убил отца на отдыхе в Турции (фото: aa.com.tr)

Подозреваемого в убийстве мужчины арестовали, а дело направили в суд, который принял решение арестовать украинского туриста и отправить его на экспертизу в психиатрическую больницу в Адане.

Напомним, что сын легендарного российского спортсмена Максима Соколова зарезал свою мать. После расправы над женщиной он пытался свести счеты с жизнью. Стоит отметить, что парень расправился с 45-летней матерью в присутствии своего 15-летнего брата.

Ранее сообщалось о том, что мужчина ранил мальчика-соседа из ружья, хотя стрелял по птице. Ребенка прооперировали. 50-летний лесник хотел отпугнуть коршуна, который охотился на кур, но пуля попала в ребенка. При этом родители приняли решение не предъявлять претензии стрелку и списали все на несчастный случай.

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