Українка з 11-м розміром грудей подалася в кіно: фото красуні

Надія Щербань із Вінниці, яка має 11-й розмір грудей, подалася у кінематограф. Дівчина нещодавно знялась у новому українському серіалі про лікарів, прем'єра якого відбудеться цього літа.

Автори серіалу з пропозицією стати героїнею в одній із серій звернулися до 29-річної Надії через соціальні мережі.

"Вона, безумовно, погодилась, адже любить пробувати себе у чомусь новому. Успішно пройшла кастинг. Серіал комедійний та присвячений медичній тематиці. Надія зіграла роль пацієнтки, яка прийшла до спеціаліста із проблемою - постійно ростуть груди. І процес нічим не можна зупинити. Їй погодились допомогти. Яким буде фінал - глядачі зможуть побачити невдовзі. Назва серіалу та основний сюжет поки що тримаємо у секреті. Надя дуже задоволена, зйомки були цікавими", - розповіла сестра телезірки у коментарі "33 Каналу".

Надія Щербань (фото: instagram.com/shcherbannadin)

Зауважимо, що Надя вже має чималий досвід зйомок у телевізійних проектах. Зокрема вона брала участь у відомому гумористичному шоу "Ліга сміху" у команді "Вінницькі".

Надія Щербань (фото: instagram.com/shcherbannadin)

У вільний від зйомок час Надя працює майстром манікюру та допомагає сестрі Юлі, яка захищає Україну у зоні проведення ООС, у вихованні племінників.

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Надія Щербань (фото: instagram.com/shcherbannadin)

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