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Українка може втратити звання "Місіс Москва-2018" з-за відвідування Евромайдана

STYLERЖиття    13.12.2018 - 11:24
Українка може втратити звання "Місіс Москва-2018" з-за відвідування Евромайдана
Фото: Колаж РБК-Україна

Користувачі припускають, що перемогу на конкурсі для Катерини купив впливовий чоловік

2 грудня 2018 року в столиці Росії пройшов конкурс "Місіс Москва 2018", в якому перемогу здобула 25-річна українка Катерина Ліфшиць. Користувачі в чесності такої перемоги сумніваються, передає Комсомольська Правда.

Наголошується, що Катерина закінчила київський інститут культури, після чого переїхала до Москви і вивчилася на професійного стиліста, а з появою дітей стала захоплюватися спортом і кулінарією.

 

Фото: (instagram.com/zaushkina)

Незважаючи на беззастережну перемогу в конкурсі, користувачі мережі засумнівалися у чесності відбору. У соціальних мережах зовнішність Катерини була розкритикована за надмірне захоплення ботоксом, а деякі припустили, що перемогу на конкурсі для Катерини купив її впливовий чоловік.

Українка може втратити звання &quot;Місіс Москва-2018&quot; з-за відвідування Евромайдана

Скріншот коментарів: (instagram.com/zaushkina)

Крім іншого, причиною для цькування став знімок Ліфшиц, де вона позує в Києві на Євромайдані біля згорілого Будинку профспілок. Однак після галасу в соціальних мережах Катерина видалила компрометуючі фото і негативні коментарі.

Нагадаємо, що учасниця конкурсу "Міс Всесвіт - 2018" розповіла про те, що невдала косметична процедура на обличчі призвела до сильних опіків.

Нагадаємо, що підготовка до святкування Нового року - це не тільки купівля подарунків та вибір місця, компанії і вбрання для свята, але і догляд за собою - повноцінні реанімаційні та косметичні заходи для шкіри, тіла і волосся. Тому зверніть увагу на наступні поради та процедури, щоб зустріти свято у всеозброєнні.

Раніше ми писали про те, що супермоделі поділилися секретами, як добитися ідеальної шкіри.

 

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