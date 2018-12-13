Українка може втратити звання "Місіс Москва-2018" з-за відвідування Евромайдана

Фото: Колаж РБК-Україна

Користувачі припускають, що перемогу на конкурсі для Катерини купив впливовий чоловік

2 грудня 2018 року в столиці Росії пройшов конкурс "Місіс Москва 2018", в якому перемогу здобула 25-річна українка Катерина Ліфшиць. Користувачі в чесності такої перемоги сумніваються, передає Комсомольська Правда.

Наголошується, що Катерина закінчила київський інститут культури, після чого переїхала до Москви і вивчилася на професійного стиліста, а з появою дітей стала захоплюватися спортом і кулінарією.

Фото: (instagram.com/zaushkina)

Незважаючи на беззастережну перемогу в конкурсі, користувачі мережі засумнівалися у чесності відбору. У соціальних мережах зовнішність Катерини була розкритикована за надмірне захоплення ботоксом, а деякі припустили, що перемогу на конкурсі для Катерини купив її впливовий чоловік.

Скріншот коментарів: (instagram.com/zaushkina)

Крім іншого, причиною для цькування став знімок Ліфшиц, де вона позує в Києві на Євромайдані біля згорілого Будинку профспілок. Однак після галасу в соціальних мережах Катерина видалила компрометуючі фото і негативні коментарі.

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