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Украинка может лишиться звания "Миссис Москва-2018" из-за посещения Евромайдана

STYLERЖизнь    13.12.2018 - 11:24
Украинка может лишиться звания "Миссис Москва-2018" из-за посещения Евромайдана
Фото: Коллаж РБК-Украина

Пользователи предполагают, что победу на конкурсе для Екатерины купил влиятельный супруг

2 декабря 2018 года в cтолице России прошел конкурс "Миссис Москва 2018", в котором победу одержала 25-летняяя украинка Екатерина Лифшиц. Пользователи в честности такой победы сомневаются, передает Комсомольская Правда.

Отмечается, что Екатерина окончила киевский институт культуры, после чего переехала в Москву и выучилась на профессионального стилиста, а с появлением детей стала увлекаться спортом и кулинарией.

 

Фото: (instagram.com/zaushkina)

Несмотря на безоговорочную победу в конкурсе, пользователи сети усомнились в честности отбора. В социальных сетях внешность Екатерины была раскритикована за чрезмерное увлечение ботоксом, а некоторые предположили, что победу на конкурсе для Екатерины купил влиятельный супруг.

Украинка может лишиться звания &quot;Миссис Москва-2018&quot; из-за посещения Евромайдана

Скриншот комментариев: (instagram.com/zaushkina)

Помимо прочего, причиной для травли стал снимок Лифшиц, где она позирует в Киеве на Евромайдане возле сгоревшего Дома профсоюзов. Однако после шумихи в социальных сетях Екатерина поудаляла компрометирующие фото и негативные комментарии.

Напомним, что участница конкурса "Мисс Вселенная - 2018" рассказала о том, что неудачная косметическая процедура на лице привела к сильным ожогам. 

Напомним, что подготовка к празднованию Нового года - это не только покупка подарков и выбор места, компании и наряда для праздника, но и уход за собой - полноценные реанимационные и косметические мероприятия для кожи, тела и волос. Поэтому обратите внимание на следующие советы и процедуры, чтобы встретить праздник во всеоружии.

Ранее мы писали о том, что супермодели поделились секретами, как добиться идеальной кожи.

 

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