Украинка может лишиться звания "Миссис Москва-2018" из-за посещения Евромайдана

Фото: Коллаж РБК-Украина

Пользователи предполагают, что победу на конкурсе для Екатерины купил влиятельный супруг

2 декабря 2018 года в cтолице России прошел конкурс "Миссис Москва 2018", в котором победу одержала 25-летняяя украинка Екатерина Лифшиц. Пользователи в честности такой победы сомневаются, передает Комсомольская Правда.

Отмечается, что Екатерина окончила киевский институт культуры, после чего переехала в Москву и выучилась на профессионального стилиста, а с появлением детей стала увлекаться спортом и кулинарией.

Фото: (instagram.com/zaushkina)

Несмотря на безоговорочную победу в конкурсе, пользователи сети усомнились в честности отбора. В социальных сетях внешность Екатерины была раскритикована за чрезмерное увлечение ботоксом, а некоторые предположили, что победу на конкурсе для Екатерины купил влиятельный супруг.

Скриншот комментариев: (instagram.com/zaushkina)

Помимо прочего, причиной для травли стал снимок Лифшиц, где она позирует в Киеве на Евромайдане возле сгоревшего Дома профсоюзов. Однако после шумихи в социальных сетях Екатерина поудаляла компрометирующие фото и негативные комментарии.

Напомним, что участница конкурса "Мисс Вселенная - 2018" рассказала о том, что неудачная косметическая процедура на лице привела к сильным ожогам.

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