Українка розповіла про жахи вибуху в Бейруті: залишилися одні руїни

Українка, яка живе в Бейруті, розповіла, на що схоже місто після жахливого вибуху. За словами нашої співвітчизниці, після трагедії місто не впізнати. Історичний центр ліванської столиці перетворився в руїни.

"Бейрут не впізнати. Це одні руїни. Епіцентр - це історичний центр зі старими будинками. Це дійсно була перлина Близького Сходу, місто, яким ми пишаємося", – повідомила голова громади українців в Лівані Ірина Висота-Жарамані "УНІАН".

Вона повідомила, що в районі вибуху розташовувалися всі філії відомих міжнародних компаній, також там перебував уряд і парламент.

"Дуже складно дивитися на те, що стало з містом. До карантину це місце було повно людьми - пішоходи, заповнені кафе. Обмеження зменшили кількість жертв. До того ж, вибух був ввечері, багато встигли виїхати з офісів. Але багато працювали", – зазначила жінка.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті пролунали потужні вибухи. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків в ліванській столиці, а від порту, де стався вибух, майже нічого не залишилося. Спочатку повідомлялося про 100 жертв.

За останньою інформацією, в результаті вибуху загинули 135 осіб і ще 5 тисяч отримали поранення.

Попередньо відомо, що вибух стався через недбале зберігання вибухонебезпечних матеріалів на території порту, а саме - більше 200 тонн нітрату амонію.

Після вибуху у столиці країни ввели режим надзвичайного стану, а на вулиці вийшли військові.