Українка висадила капусту навколо знищеного на городі танка окупантів: фото здивували мережу

Внаслідок вибуху башта бронетехніки ворога відлетіла на кілька метрів убік. Саму техніку окупантів знищили під час боїв за Київ.

Господиня вирішила висадила капусту просто в засипаний землею корпус спаленого російського танка.

Жінка сказала: "танк не забирайте до осені. Тільки після того, як викопаю картоплю та зріжу капусту".

На опублікованих фото можна побачити, що жінка на башту танка викидає бур'яни та засохлі рослини.

"Незламні та трудящі жінки-українки. Бережи вас Боже, бо на ваших руках все тримається", - написала Людмила Нишенко.

Українка висадила капусту навколо згорілого танка (facebook.com/liudmyla.nyshenko)

У мережі користувачі пишуть, що господиня молодець та знайшла вихід із ситуації.