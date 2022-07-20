Украинка высадила капусту вокруг уничтоженного на огороде танка оккупантов: фото удивили сеть

В результате взрыва башня бронетехники врага отлетела на несколько метров в сторону. Саму технику оккупантов уничтожили во время боев за Киев.

Хозяйка решила высадить капусту прямо в засыпанный землей корпус сожженного русского танка.

Женщина сказала: "танк не забирайте до осени. Только после того, как выкопаю картошку и срежу капусту".

На опубликованных фото можно увидеть, что женщина на башню танка выбрасывает сорняки и засохшие растения.

"Несокрушимые и трудящиеся женщины - украинки. Храни вас Боже, потому что на ваших руках все держится", - написала Людмила Нишенко.

Украинка высадила капусту вокруг сгоревшего танка (facebook.com/liudmyla.nyshenko)

В сети пользователи пишут, что хозяйка молодец и нашла выход из ситуации.