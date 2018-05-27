Українку в Чилі звинуватили у викраденні власної дитини і позбавили батьківських прав

Українка, яка законно вивезла сина на батьківщину, зобов'язана повернути дитину батькові

Мама-українка і тато-чилієць вже кілька місяців не можуть "поділити" власну 3-річну дитину, хлопчика на ім'я Марк. Між двома батьками виникла суперечка, де і з ким має жити дитина. Довелося звертатися в суд, розповідає видання "ТСН".

Ольга Бочко, мама маленького Марка, познайомилася зі своїм чоловіком Рубеном, громадянином Чилі, в 2013 році через соціальні мережі. Жінка переїхала в Чилі і там народила дитину, проте згодом з'ясувалося, що чоловік просто хотів дитину, але не сім'ю. Між подружжям почалися конфлікти, і коли дитині був рік, мама прийняла рішення повернутися в Україну. Чоловік дозволив відвезти хлопчика на 3 місяці, але назад Ольга вже не повернулася, і тоді Рубен подав в суд.

Парадоксально, але незважаючи на те, що фактично за документами країна проживання дитини – це Україна, суд вирішив, що мати незаконно утримує Марка на території країни і зобов'язав Ольгу повернути дитину батькові. Жінка з таким рішенням суду не згодна.

"Дитина тут ходить в садок, вона тут має належне місце проживання і тут вона живе з мамою. І в першу чергу суд повинен виходити з інтересів саме дитини. Якщо мама хоче, щоб дитина жила з нею постійно в Україні, вона має право окремо звернутися з таким позовом", - вважає найнятий Ольгою адвокат.

Відео: Трирічного Марка не можуть поділити мама-українка і тато-чилієць (tsn.ua)

Показово, що батько дитини не йде на контакт з журналістами, просто вимагаючи повернути йому Марка. Мама малюка звернулася в соціальні служби. Ті постановили, що переїзд в Чилі стане для дитини стресом, адже він за кілька років проживання в Україні вже звик до місцевих умов.

"Дитина вже два роки перебуває на території України, тобто адаптувалася до відповідного соціуму дитячого, сімейного, тому враховуючи і пояснення матері, було прийнято висновок про недоцільність повернення дитини на територію республіки Чилі", - впевнена керівник відділу у справах дітей Андрій Коваль.

Сама ж Ольга налаштована рішуче і віддавати Марка в Чилі не бажає.

Нагадаємо, 26 травня в Одесі на 5 років ув'язнення засудили громадянина Туреччини, який збирався вивезти в свою країну 3 українських дівчат з метою подальшого їх працевлаштування в нелегальний бізнес з надання інтимних послуг.

Видео: video.rbc.ua