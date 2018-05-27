Украинку в Чили обвинили в похищении собственного ребенка и лишили родительских прав

Украинка, законно вывезшая сына на родину, обязана вернуть ребенка отцу

Мама-украинка и папа-чилиец уже несколько месяцев не могут “поделить” собственного 3-летнего ребенка, мальчика по имени Марк. Между двумя родителями возник спор, где и с кем должен жить ребенок. Пришлось обращаться в суд, рассказывает издание “ТСН”.

Ольга Бочко, мама маленького Марка, познакомилась со своим супругом Рубеном, гражданином Чили, в 2013 году через социальные сети. Женщина переехала в Чили и там родила ребенка, однако впоследствии выяснилось, что мужчина просто хотел ребенка, но не семью. Между супругами начались конфликты, и когда малышу был годик, мама приняла решение вернуться в Украину. Супруг разрешил увезти мальчика на 3 месяца, но обратно Ольга уже не вернулась, и тогда Рубен подал в суд.

Парадоксально, но несмотря на то, что фактически по документам страна проживания ребенка – это Украина, суд решил, что мать незаконно удерживает Марка на территории страны и обязал Ольгу вернуть ребенка отцу. Женщина с таким решением суда не согласна.

"Ребенок здесь ходит в садик, он здесь имеет надлежащее место проживания и здесь он живет с мамой. И в первую очередь суд должен исходить из интересов именно ребенка. Если мама хочет, чтобы ребенок жил с ней постоянно в Украине, она вправе отдельно обратиться с таким иском", - полагает нанятый Ольгой адвокат.

Видео: Трехлетнего Марка не могут поделить мама-украинка и папа-чилиец (tsn.ua)

Показательно, что отец ребенка не идет на контакт с журналистами, просто требуя вернуть ему Марка. Мама малыша обратилась в социальные службы. Те постановили, что переезд в Чили станет для ребенка стрессом, ведь он за несколько лет проживания в Украине уже привык к местным условиям.

"Ребенок уже два года находится на территории Украины, то есть адаптировался к соответствующему социуму детскому, семейному, поэтому учитывая и пояснения матери, было принято заключение о нецелесообразности возвращения ребенка на территории республики Чили", - уверена руководитель отдела по делам детей Андрей Коваль. Сама же Ольга настроена решительно и отдавать Марка в Чили не желает.

Напомним, 26 мая в Одессе на 5 лет заключения осудили гражданина Турции, который собирался вывезти в свою страну 3 украинских девушек с целью последующего их трудоустройства в нелегальный бизнес по оказанию интимных услуг.

Видео: video.rbc.ua