ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Український гурт відсвяткував 10-річчя новим альбомом

STYLERЖиття    01.11.2019 - 17:21
Український гурт відсвяткував 10-річчя новим альбомом
Фіолет випустили новий альбом (фото: прес-служба групи)

Фіолет випустили довгоочікуваний міні-альбом "Все чесно"

1 листопада українська поп-рок група Фіолет представила новий альбом "Все чесно", присвячений 10-річчю творчості колективу. До платівки увійшли Intro і 5 нових треків, над якими група працювала протягом року.

"Все чесно" - назва символічна. Всі пісні в міні-альбомі об'єднані темою "часу" і наших намагань надати цьому швидкоплинному життю нових сенсів і значень. Стосується це найрідніших людей, улюбленої справи чи того, яким буде наше майбутнє. "Все чесно" - пісні про наше життя і нас, такими якими ми є - в своїх сильних і слабких сторонах", - розповідає фронтмен групи Сергій Мартинюк.

Український гурт відсвяткував 10-річчя новим альбомом

Фіолет випустили новий альбом (фото: прес-служба групи)

Альбом "Все чесно" став своєрідним творчим експериментом для Фіолет. Кожен трек був створений разом із різним саундпродюсером, таким чином до роботи над альбомом були залучені Сергій Любинський (THE HARDKISS, Vivienne Mort), Артур Данієлян (Без Обмежень), Костянтин Пуга (O.TORVALD), Остап Панчишин (Антитіла, Арсен Мірзоян) та Мар'ян Криськув (Один в каное).

"На одній з репетицій навесні 2019-го ми вирішили, що альбом до 10-річчя гурту - це ідеальна ситуація, аби спробувати себе з різними саунд-продюсерами - з різними підходами до роботи, звуку та філософії студійного піснетворення. Список саунд-продюсерів намалювався спонтанно - з кимось ми працювали, когось радили, про когось чули і до кожного з них ми приходили з певними напрацюваннями. Над більшістю першопочаткових аранжувань працював наш гітарист Роман Андрухів, для якого це був перший подібний досвід", - ділиться Сергій Мартинюк.

Фіолет - Все чесно

Додамо, що на честь 10-річчя групи та з нагоди виходу альбому, 20 листопада Фіолет вирушає в тур по містах України, де хлопці зіграють нові пісні і всі найкращі хіти за свою історію.

Популярна українська співачка представила першу за три роки пісню Артист-душа: топ кращих кліпів останнього романтика української сцени Сергія Бабкіна
Новини України музыка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся