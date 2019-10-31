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Зірки Х-Фактору випустили незвичайний альбом

STYLERЖиття    31.10.2019 - 17:56
Зірки Х-Фактору випустили незвичайний альбом
DETACH (фото: прес-служба групи)

DETACH здивували шанувальників своїм новим альбомом

Суперфіналісти 7 сезону проекту Х-фактор, група DETACH, яка запам'яталася всім своїм відвертим неформатом, випустила новий незвичайний для себе альбом. Рокери презентували акустичну платівку "Made up of Light".

Зірки Х-Фактору випустили незвичайний альбом

DETACH (фото: прес-служба групи)

"Головна мета моєї творчості - виплеснути накопичені емоції. В житті я досить закрита людина, і тільки на сцені, напевно, дозволяю собі бути на сто відсотків щирим і справжнім. Тому наша творчість така жорстка, в чомусь навіть агресивна - тому що я кричу про те, про що хочеться кричати. Зараз захотілося поділитися: любов'ю, теплом, ніжністю, чимось зворушливим і важливим. В підтримку альбомів ми дамо кілька акустичних концертів, і хоч у моєму житті було вже кілька сотень виступів, настільки сильно хвилююся, напевно, вперше", - коментує фронтмен DETACH Олексій Веренчик.

DETACH - Made up of Light

Додамо, що в підтримку альбому DETACH вирушили в міні-тур. У Києві пісні з платівки можна буде почути 8 грудня в Caribbean Club.

"На концерті буде не тільки музика з альбому, але і самі несподівані наші треки в акустичній обробці. Багато з них прозвучать перший і останній раз", - кажуть музиканти.

Зірки Х-Фактору випустили незвичайний альбом

DETACH (фото: прес-служба групи)

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